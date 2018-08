Indice di sportività, Trentino secondo

(ANSA) - TRENTO, 20 AGO - Il Trentino è al secondo posto, dietro la provincia di Trieste, nella classifica che misura qualità e diffusione della pratica sportiva in 107 città italiane, in base ad un'indagine curata da Clas-Pts Group e pubblicata oggi dal Sole 24 Ore. Bolzano è al 29/o posto. Nelle varie graduatorie, la provincia di Trento è presente nove volte tra le prime cinque e rimane in testa all'albo d'oro dell'Indice di Sportività, essendosi affermata in quattro edizioni su 12 (2007, 2011, 2014 e 2016).

Le 107 province italiane sono state monitorate sulla base di 30 indicatori, di cui tre di carattere generale (riguardanti prevalentemente i tesserati) e gli altri divisi fra sport di squadra, sport individuali, sport e società.