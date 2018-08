Droga: 10 giovani segnalati durante festa musicale ad Arco

(ANSA) - TRENTO, 20 AGO - Segnalati al prefetto di Trento per detenzione e consumo di droghe 10 giovani provenienti da fuori provincia, fermati nel corso di controlli effettuati dai carabinieri di Arco durante la manifestazione musicale Mandrea Music Festival.

In località Padaro sono state controllate 56 auto, 147 persone, e sono state eseguite 21 perquisizioni di cui 10 con esito positivo. I carabinieri, assieme all'unità cinofila di Laives, hanno trovato e sequestrato marijuana e hashish per 25 grammi e materiali per il loro consumo.