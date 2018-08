Gara da 1 mln per autogru vigili fuoco

(ANSA) - BOLZANO, 18 AGO - Appalto da 1 mln di euro per l'acquisto della nuova autogru dei vigili del fuoco del Corpo permanente di Bolzano. Sostituisce un mezzo che aveva 25 anni.

Dopo 25 anni di servizio, andrà a breve in pensione la vecchia autogru in dotazione al Corpo permanente dei vigili del fuoco di Bolzano. Secondo il comandante Florian Alber, "il mezzo non funzionava più in maniera efficiente", e nel corso dell'ultimo anno si erano verificati due inconvenienti tecnici che avevano spinto verso la scelta di acquistare una nuova. La procedura è stata portata a termine dall'Agenzia provinciale appalti, che ha bandito una gara che si è conclusa nei giorni scorsi: l'appalto per la fornitura di un autogru al Corpo permanente dei vigili del fuoco di Bolzano se l'è aggiudicata per un importo di 1,099 mln di euro, la Liebherr, che è stata anche l'unica azienda a presentare un'offerta. Si tratta della filiale italiana, con sede a Monfalcone, della multinazionale svizzera specializzata nella realizzazione di autogru.