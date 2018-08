Estate: rallentamenti e code sull'A22

(ANSA) - BOLZANO, 18 AGO - Traffico intenso per il rientro di turisti con code sull'A22 in direzione sud tra Chiusa e Trento Sud e in direzione nord tra Nogarole Rocca e Trento Sud. Rallentamenti si verificano anche sulla strada statale della Val Venosta in direzione Merano tra Silandro e Tel e a tratti sulla strada statale della Val Pusteria, in entrambe le direzioni tra Sciaves e San Candido.