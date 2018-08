De Gasperi: a Pieve Tesino Lectio con Panebianco e Pombeni

(ANSA) - TRENTO, 18 AGO - A Pieve Tesino, paese natale di Alcide De Gasperi, si è tenuta questo pomeriggio la 15/a edizione della Lectio degasperiana, l'evento pubblico che la Fondazione trentina Alcide DeGasperi organizza per onorare la memoria dello statista trentino nei giorni dell'anniversario della sua morte. La Lectio è stata tenuta dal politologo Angelo Panebianco e dallo storico Paolo Pombeni che si sono confrontati sul tema "De Gasperi e il popolo".

I due relatori hanno mostrato da punti di vista complementari quale fosse l'idea dello statista trentino sul popolo e sulla democrazia, e in che modo si possa fare oggi tesoro del suo insegnamento in una fase politica di radicale trasformazione.