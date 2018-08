Euregio, ad Alpbach il Forum europeo

(ANSA) - BOLZANO, 17 AGO - Si concluderanno domenica 19 agosto le Giornate del Tirolo, in corso ad Alpbach, il cui tema centrale è quello della gestione comune dei pericoli naturali da parte delle regioni di montagna. Le Giornate si svolgono nell'ambito del Forum europeo di Alpbach che sarà inaugurato ufficialmente, sempre domenica, alle 10, nella piazza del paese tirolese, alla presenza dei presidenti dell'Alto Adige, Arno Kompatscher, e del Tirolo, Günther Platter, e dell'assessore trentino, Tiziano Mellarini.

Saranno presenti tra gli altri Franz Fischler, presidente del Forum, e Massimo Allegretti, presidente del consiglio comunale di Mantova. Assieme a quest'ultimo, i rappresentanti dell'Euregio presenteranno il progetto di un memoriale dedicato ad Andreas Hofer a Mantova.

In occasione delle Giornate del Tirolo, oltre al premio per i giovani ricercatori, viene assegnato per la prima volta il premio giovani innovatori. La consegna dei premi è prevista sempre per domenica, alle ore 12.30, nel Congress Centrum Alpbach.