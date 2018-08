Canoa: il 21 ottobre l'Adigemarathon

(ANSA) - ROMA, 17 AGO - Ufficializzata la data della 15esima edizione dell'Adigemarathon, maratona internazionale di canoa, kayak e rafting sul fiume Adige, in calendario domenica 21 ottobre. In acqua scenderanno gli agonisti, sul tradizionale percorso di 35 chilometri da Borghetto di Avio (Trento) a Pescantina (Verona); gli amatori e gli appassionati di rafting pagaieranno per 20 chilometri dall'Isola di Dolcè a Pescantina.

Il comitato organizzatore, che fa capo ai Canoa Club Pescantina nel veronese e Borghetto d'Avio in Trentino, il fondamentale apporto dei Comuni di Dolcè e Pescantina e quasi 400 volontari, ha aperto le iscrizioni online. Confermatala mezza maratona dedicata ai ragazzi tra i 12 e i 15 anni da Dolcè a Pescantina.

La gara di rafting sarà anche tappa dell'Italian Rafting Cup, la Coppa Italia Rafting. L'Adigemarathon, «anche quest'anno» spiega Vladi Panato, presidente di Adigemarathon «costituirà tappa di World Series di Classic Canoe Marathon programmate, secondo il calendario voluto dall'ICF».