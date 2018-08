Uccisa con 19 coltellate in Val Gardena

(ANSA) - BOLZANO, 16 AGO - Diciannove colpi di arma da taglio, due dei quali al cuore: così è morta Rita Pissarotti, 60 di Collecchio in provincia di Parma, trovata senza vita martedì 14 agosto, nella camera d'albergo a Santa Cristina in Val Gardena in cui trascorreva le vacanze col marito. Lo ha stabilito l'autopsia eseguita dal patologo incaricato dalla Procura della repubblica di Bolzano.

Due tagli su una mano lasciano pensare che la vittima abbia cercato di difendersi. I colpi al cuore sono stati letali. Rita Pissarotti è morta in pochi minuti per choc emorragico. Nel lavabo della stanza è stato trovato un coltello da cucina pulito superficialmente con una spugna pure ritrovata: saranno analizzati con i capi di vestiario alla ricerca di tracce di sangue, così come le impronte digitali rilevate dalla scientifica.

E' stata, nel frattempo, fissata per venerdì mattina, nella casa circondariale di Bolzano, l'udienza di convalida per il marito della vittima, Paolo Zoni di 64 anni, in stato di fermo per omicidio volontario.