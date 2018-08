It: Procede digitalizzazione nella Pa

(ANSA) - BOLZANO, 16 AGO - La strategia digitale dell'amministrazione provinciale Alto Adige digitale 2020 detta le linee di sviluppo della provincia nei prossimi anni. Vi si definiscono molti settori d'intervento, fra i quali anche l'amministrazione digitale. "Per rendere accessibili a tutti i cittadini e le aziende i vantaggi della digitalizzazione, il settore dell'amministrazione pubblica gioca un ruolo decisivo" spiega l'assessora all'It Waltraud Deeg. A questo scopo la Giunta di Bolzano ha ora approvato l'attualizzazione della roadmap per la digitalizzazione dei processi amministrativi, oltre a un progetto pilota per verificare l'efficacia dei nuovi metodi lavorativi. A questo progetto sono stati dedicati 405.000 euro. "Dal momento che in futuro ci sarà sempre meno forza lavoro all'interno della pubblica amministrazione, il processo di digitalizzazione può rivelarsi ancora più importante per far fronte alla carenza di personale", sottolinea Deeg.