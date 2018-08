Anche Luca Zeni a festa per Yeman Crippa

(ANSA) - TRENTO, 15 AGO - C'era anche l'assessore provinciale allo sport, Luca Zeni, alla festa a sorpresa organizzata in Largo Carducci a Trento per il rientro di Yemaneberhan Crippa dagli Europei. Il trentino delle Fiamme Oro ha conquistato ai campionati europei di atletica leggera di Berlino la medaglia di bronzo nei 10.000 metri, sfiorando il bronzo anche nei 5.000 dove è arrivato quarto per pochi decimi. Zeni, nel congratularsi a nome della comunità trentina, ha voluto consegnare una targa della Provincia di Trento: "Si tratta di un risultato che rende orgoglioso tutto il mondo dell'atletica e dello sport trentino, ancor di più perché la corsa è uno sport che impone costanza, fatica e determinazione. Sei un esempio per molti, sportivi e non solo". E' una storia speciale, quella di Yeman Crippa: nel 2015 infatti fu uno dei protagonisti del Trento Film Festival con il poetico "Yema e Neka", documentario di Matteo Valsecchi che racconta appunto la sua storia e quella dei suoi fratelli, dall'altopiano etiope ai monti del Trentino.