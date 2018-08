Traffico e code in direzione delle città

(ANSA) - BOLZANO, 14 AGO - Traffico intenso e code si stanno verificando in tutto l'Alto Adige anche a causa del tempo incerto che richiama i turisti nelle vallate. Sulle strade d'accesso verso le città di Merano, Bolzano, Bressanone, Vipiteno e Brunico la Centrale di viabilità segnala code e rallentamenti per traffico intenso.

Rallentamenti vengono segnalati anche sulla statale del Brennero in direzione Bolzano da Prato Isarco, in Val Passiria da Riffiano in direzione Merano, in Val Pusteria tra Schiaves e Dobbiaco in entrambe le direzioni, in Val Gardena tra Santa Cristina ed Ortisei e in Val Badia in direzione Brunico tra Corvara e La Villa e tra Mantana e San Lorenzo in uscita dalla valle.

Anche in Trentino si segnala traffico intenso lungo le principali statali.