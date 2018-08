Ritrova sull'A22 il camper rubato a Roma

(ANSA) - BOLZANO, 14 AGO - Alcuni mesi fa, a Roma, gli avevano rubato il camper. Oggi, mentre si recava in Tirolo se l'è visto passare davanti sull'autostrada del Brennero. E' capitato ad un fabbro, residente nella capitale, che ha subito avvertito la polizia stradale di Vipiteno. Una pattuglia ha rintracciato e fermato il camper a bordo del quale si trovavano due turisti tedeschi che, in buona fede, avevano acquistato il veicolo trovato in vendita su internet.

Le targhe montate sul mezzo erano false ed i documenti di circolazione alterati. Inoltre, mediante ripunzonatura, erano stati contraffatti i segni di identificazione. Il camper è stato sequestrato per ulteriori accertamenti.