Buttafuori abusivi scoperti durante concerto in val di Non

(ANSA) - TRENTO, 13 AGO - Quattro buttafuori abusivi sono stati individuati dai carabinieri di Cles durante un concerto tenuto in val di Non. Assieme al datore di lavoro sono stati multati per oltre 15.000 euro.

Gli addetti alla sicurezza - secondo quanto accertato dai carabinieri - vestivano tutti la stessa uniforme di colore nero con scritta security e, ricorrendo al classico auricolare, adoperavano un sistema di collegamento radio per restare in contatto tra loro. I buttafuori, hanno poi accertato i carabinieri, non erano però in regola con la normativa perché non avevano frequentato il previsto corso di formazione, quindi non erano iscritti nell'elenco del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo.

Due di loro, inoltre, sono risultati con precedenti penali.