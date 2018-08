Anche il Trentino partecipa a 'Comuni fioriti'

(ANSA) - TRENTO, 13 AGO - Sono 10 i Comuni del Trentino che partecipano al concorso nazionale 'Comuni fioriti', che premia le amministrazioni locali e le comunità che si impegnano nell'attenzione e nella cura per il proprio territorio, rendendolo più bello anche attraverso il verde e i fiori.

L'adesione all'edizione 2018, la dodicesima, è stata presentata in Provincia a Trento dall'assessore Michele Dallapiccola, dalla vicesindaco di Faedo, Viviana Brugnara, e dal presidente nazionale dell'associazione Asproflor, Renzo Marconi. Al concorso - oltre a Faedo, la cui precedente partecipazione è stato ricordata con entusiasmo - sono iscritti Arco, Campodenno, Castello Tesino, Cavareno, Fai della Paganella, Molveno, Pieve Tesino, Revò e Romallo. Alcune di questi Comuni hanno già ricevuto nella scorsa edizione dei riconoscimenti, come Fai, premiato per la sezione 'Albergo fiorito', Molveno, secondo classificato per i comuni da 1000 a 5000 abitanti, e Pieve Tesino, 3/o per 'Casa fiorita' e targa speciale per il 'Giardino d'Europa'.