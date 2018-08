Volontariato: la storia di Hoa dal Vietnam

(ANSA) - TRENTO, 11 AGO - Un documentario, 'Hoa', racconta la storia di una guaritrice vietnamita custode dei segreti delle erbe medicinali, un sapere che si tramanda di madre in figlia.

Prodotto da Gtv (Gruppo trentino di volontariato) e Altrove Films, regia di Marco Zuin, è il ritratto di una famiglia guidata da una ritualità antica dedicata alle piante medicinali che, raccolte nella foresta, garantiscono la salute del villaggio.

Il Gtv, che si occupa di mettere in relazione la comunità trentina con le comunità del Sud Est Asiatico, dopo un progetto di cooperazione e una mostra sulla medicina tradizionale vietnamita esposta in Trentino, ha deciso di raccontare in un film la storia di Hoa che vive nel Nord del Vietnam, nel piccolo villaggio di Tuan Dao dedito alla coltivazione del riso e vicino a un'importante foresta rinomata tutt'ora per la sua biodiversità. Tra le ultime guaritrici della sua etnia, cerca di preservare le conoscenze della foresta e, parallelamente, di tutelare le piante stesse dalla minaccia di estinzione. (ANSA).