Ferragosto d'arte nei castelli trentini

(ANSA) - TRENTO, 11 AGO - Sarà una settimana di ferragosto ricca d'arte quella proposto dai castelli provinciali del Trentino, aperti nel consueto orario dalle 10 alle 18; il Castello del Buonconsiglio e Castel Thun saranno aperti anche nelle giornate di lunedì 13 e 20 agosto.

Nelle giornate di sabato e domenica dei due week end, a Castel Beseno saranno di scena gli armigeri che proporranno dimostrazioni di combattimenti. A Castel Stenico si potrà riassaporare lo spirito del Quattrocento, incentrato sull'arte della caccia e della falconeria con esibizioni dei falconieri.

Sempre a Castel Stenico si potrà visitare la mostra dedicata alla grafica di Giorgio De Chirico. Al Buonconsiglio di Trento si potrà invece visitare la mostra "Madonna in blu. Una scultura veronese del Trecento". A Castel Caldes si potrà visitare la "Riflessi di nobiltà", la collezione Triangi, donata al Castello del Buonconsiglio da Lucia Triangi nel 2015. Attività per famiglie e visite guidate sono previste in tutte le sedi.