Enogastronommia: Settembre rotaliano, Teroldego al centro

(ANSA) - TRENTO, 11 AGO - Torna da 31 agosto al 2 settembre il 'Settembre Rotaliano - Alla scoperta del Teroldego', manifestazione organizzata dalla pro loco di Mezzocorona, in Trentino, col supporto della Strada del Vino e dei Sapori del Trentino, tra le manifestazioni enologiche provinciali riunite sotto il cappello di #trentinowinefest.

Come da tradizione, si snoderà tra la corte e le sale di Palazzo Conti Martini, dove il pubblico potrà partecipare a degustazioni guidate di Teroldego Rotaliano e grappa di Teroldego delle cantine e distillerie aderenti, nell'ambito della 28/a edizione della mostra 'Alla scoperta del Teroldego', ma anche per le vie del centro, con punti gastronomici con svariate proposte culinarie, tutte in rigoroso abbinamento al Teroldego Rotaliano doc.

La manifestazione sarà preceduta e accompagnata anche dalla rassegna 'A tutto Teroldego', dal 24 agosto al 2 settembre: un calendario di degustazioni, menù a tema, visite in cantine e nei vigneti sulla Strada del Vino e dei Sapori del Trentino. (ANSA).