Catasto trentino, planimetrie gratis online

(ANSA) - TRENTO, 10 AGO - Dal primo agosto, il servizio catasto della Provincia autonoma di Trento ha reso disponibile on-line la planimetria catastale di circa 830.000 unità immobiliari presenti in Trentino, che potranno essere consultate e scaricabili dai proprietari con diverse modalità.

Il documento, che sarà a disposizione a titolo completamente gratuito, si potrà dunque stampare in scala originale (formato A/3) o ridotta, oppure salvare sul proprio pc.

"Con questo passaggio - spiega l'assessore all'urbanistica con competenza in materia di libro fondiario e catasto, Carlo Daldoss - si completa la disponibilità on-line dei dati catastali maggiormente richiesti dagli utenti: visure del Catasto Fondiario, visure del Catasto Fabbricati, e planimetrie delle Unità Immobiliari. Le cartografie catastali sono già da tempo scaricabili e visualizzabili sul Geobrowser della Provincia, con possibilità di ricerca libera e riproduzione a qualsiasi scala e con qualsiasi sfondo".