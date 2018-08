Sicurezza: controlli straordinari polizia a Trento

(ANSA) - TRENTO, 9 AGO - Continuano i servizi di controllo straordinario del territorio disposti dal questore di Trento per il monitoraggio dei luoghi di possibile aggregazione per soggetti a rischio di radicalizzazione. Ieri la polizia, con unità cinofile della guardia di finanza, ha condotto un'attività di controllo a persone, veicoli ed esercizi pubblici in tutta la città. È stato inoltre perlustrato il perimetro di piazza Dante per la prevenzione e la repressione di reati connessi al traffico di droga. Sono stati sequestri circa 70 grammi di marijuana e di 25 di hashish. Sono stati inoltre controllati tre negozi, 5 veicoli e 40 persone, in gran parte gestiti da extracomunitari. Un albanese e un tunisino sono stati denunciati in stato di libertà per violazioni al testo unico dell'immigrazione in quanto irregolari: a loro carico è stato adottato decreto di espulsione con contestuale ordine di allontanamento del questore, mentre un altro è stato segnalato all'Autorità amministrativa per la detenzione di stupefacenti.

(ANSA).