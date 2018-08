Consumatori: Ire, clima di fiducia buono

(ANSA) - BOLZANO, 9 AGO - Il clima di fiducia dei consumatori altoatesini resta buono. E' quanto emerge dalla rilevazione estiva, dell'Ire, il cui indice si è attestato a +11,1 punti, invariato rispetto alla precedente indagine in primavera. Tale valore è ampiamente positivo e maggiore rispetto a quanto osservato mediamente in Italia e in Europa. Migliorano in particolare le aspettative dei consumatori altoatesini riguardo alle proprie opportunità di risparmio.

Le aspettative riguardo all'evoluzione dell'economia altoatesina e del mercato del lavoro rimangono buone. Le famiglie segnalano un lieve peggioramento della situazione finanziaria, ma nei prossimi mesi i consumatori contano di riuscire a risparmiare di più.

Per il presidente della Camera di commercio, Michl Ebner, "l'ottimismo dei consumatori incoraggia i consumi e gli investimenti, che a loro volta si traducono in nuove assunzioni e maggiori redditi distribuiti alle famiglie. Questo circolo virtuoso genera benessere per l'intera collettività."