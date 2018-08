Giovane accoltellato a Bolzano

(ANSA) - BOLZANO, 8 AGO - Un altoatesino di 21 anni è stato aggredito a Bolzano, in via Resia, da due giovani che lo hanno accoltellato, ferendolo ad un orecchio. Gli aggressori si sono dati alla fuga. Il giovane è stato portato all'ospedale di Bolzano.

La polizia sta cercando testimonianze e sta visionando le riprese delle telecamere di sorveglianza della zona. Nel frattempo la polizia attende di poter sentire il giovane al quale l'aggressione era evidentemente diretta. Non risulta che il fatto, avvenuto verso le ore 15, sia stato preceduto da una lite.