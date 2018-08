Zona intermodale in area Fiera a Bolzano

(ANSA) - BOLZANO, 7 AGO - E' stato superato oggi il primo step nell'iter che porterà alla copertura di piazza Fiera, a Bolzano sud, e alla realizzazione di un parcheggio multipiano, utilizzabile anche come scambio per il treno e per la nuova viabilità della zona. La giunta provinciale ha, infatti, modificato il piano di attuazione, creando i presupposti necessari per valorizzare la stazione ferroviaria e per rendere più fruibile ed esteticamente gradevole piazza fiera.

Come ha spiegato il presidente della giunta Arno Kompatscher in zona sorgerà un centro intermodale per tutta Bolzano sud che permetterà a chi lavora in zona industriale di spostarsi più facilmente con i mezzi pubblici.

E' stato inoltre approvata l'assegnazione di terreni a Bolzano sud per le ditte Kässbohrer (Pistenbully) e Holzland Fuchs (Avanti). Mentre nella zona produttiva di Egna, la Würth si espande ed investirà somme importanti per fare di Egna la propria sede italiana. Dopo la crisi di qualche anno fa ora si creano nuove opportunità di lavoro.