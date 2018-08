Muore ciclista fra Egna e Ora

(ANSA) - BOLZANO, 7 AGO - Incidente mortale poco prima di mezzogiorno nei pressi della rotatoria di Egna sulla strada statale del Brennero. All'altezza di un chiosco in direzione Ora un ciclista, Alois von Dellemann, 83 anni di Bolzano, si è schiantato contro un veicolo. Per l'uomo non c'è stato più nulla da fare, è deceduto sul luogo.

Sono intervenuti l'ambulanza di soccorso e l'elisoccorso. Indagini dei carabinieri.