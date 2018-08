Donna trovata morta in val di Rabbi

(ANSA) - TRENTO, 7 AGO - Muore precipitando in un dirupo mentre stava raccogliendo funghi. La disgrazia è avvenuta nei boschi della val di Rabbi, vittima una donna di 65 anni del posto.

L'allarme è stato lanciato dai familiari della donna che non l'hanno vista rientrare a casa in tarda mattinata. Subito sono iniziate le ricerche da parte dei vigili del fuoco con i cani, dei volontari del soccorso alpino e dei carabinieri. Alla fine il corpo senza vita della donna è stata ritrovato in un fondo ad un dirupo.