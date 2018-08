Elezioni: Acli Trentino, rilanciare l'autonomia

(ANSA) - TRENTO, 5 AGO - Rilancio dell'autonomia trentina e progettualità sono state al centro dell'appello lanciato dal presidente delle Acli del Trentino, Luca Olver, dalla tradizionale festa di 'Estate insieme', quest'anno a Fai della Paganella.

Oliver ha posto tre domande ai candidati presidente che si presenteranno in vista delle elezioni d'autunno. In primo luogo chiede di sapere "per chi ci si intende candidare, intendendo con questo a quali categorie sociali ci si vuole rivolgere e quali attenzioni si pongono nei confronti dei più poveri e svantaggiati". In secondo luogo Oliver chiede di "fare sapere all'opinione pubblica per fare cosa ci si candida, intendendo con questo le priorità e i programmi concreti di ogni schieramento". Terzo, chiede "con quali risorse si pensa di ottemperare agli impegni al fine di evitare toni propagandistici e fuorvianti".

Oliver ha sottolineato "le preoccupazioni del movimento aclista rispetto al vuoto progettuale che rischia di caratterizzare questa campagna elettorale". (ANSA).