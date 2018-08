Ciclismo: mtb, Kerschbaumer vince 'La Vecia ferovia'

(ANSA) - TRENTO, 5 AGO - L'azzurro Gerhard Kerschbaumer, fresco campione tricolore di mtb, ha vinto 'La Vecia Ferovia dela Val de Fiemme', alla 22/a edizione. La gara trentina con un migliaio di iscritti è partita da Ora (Bolzano) per approdare a Piazzol di Molina di Fiemme, in Trentino, dopo 47 km, sesta tappa del circuito Trentino mtb.

L'altoatesino, che domenica prossima punta al terzo podio consecutivo in Cdm in Canada, ha condotto il gruppo dei migliori per tutta la gara, poi negli ultimi 10 km ha allungato e nessuno è stato capace di replicare. Ha vinto (1h52'17") con buon margine sull'altro altoatesino, vincitore del 2017, Fabian Rabensteiner (1h53'47") e sul russo, campione europeo, Alexey Medvedev.

Sempre al comando, tra le donne Maria Cristina Nisi ha completato un bel tris personale (2h13'41"), con Elena Gaddoni, che nel finale le si è avvicinata pericolosamente (2h14'6"). Sul podio anche Greta Seiwald (2h20'23"). (ANSA).