Ciclismo: Kerschbaumer a La Vecia Ferovia prepara Cdm

(ANSA) - TRENTO, 4 AGO - 'La Vecia Ferovia dela Val de Fiemme', la popolare gara di mtb di inizio agosto, viene spesso utilizzata da molti atleti per preparare Olimpiadi o appuntamenti iridati e di Coppa del Mondo. Quest'anno, iscritto all'ultimo la notte scorsa, ci sarà anche Gerhard Kerschbaumer, l'altoatesino che quest'anno ha portato l'azzurro sul podio di Coppa nel cross country dopo 12 anni.

L'atleta della Torpado sarà al via domani, sesta tappa di Trentino Mtb, per preparare la prossima gara in Canada e per la quale ha saltato i Campionati Europei.

Fresco campione italiano, Kerschbaumer ha vinto la gara di Coppa a Vallnord, piazzandosi secondo nella prova italiana.

Domani si cimenterà sul rinnovato tracciato de 'La Vecia Ferovia' di 47 km e 1.549 metri di dislivello con partenza alle 9.30 da Ora e arrivo a Piazzol (Molina di Fiemme). Tra i favoriti anche l'altro altoatesino Fabian Rabensteiner, vincitore nel 2017, e il russo campione europeo Medvedev. Tra le donne attese Nisi e Gaddoni. (ANSA).