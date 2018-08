Lavoro: accordo negoziale per vigili del fuoco del Trentino

(ANSA) - TRENTO, 3 AGO - È stato sottoscritto il 1 agosto scorso da sindacati e delegazione di parte pubblica un accordo negoziale per il triennio economico 2016-2018 per il personale del corpo permanente dei vigili del fuoco della Provincia autonoma di Trento. L'accordo, che si perfezionerà con il recepimento del suo contenuto da parte della Giunta provinciale e la firma del presidente della Provincia, prevede, in analogia a quanto contenuto nell'accordo per il personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco, l'adeguamento, a decorrere dal 1 gennaio 2016, e con riferimento anche a decorrenze successive, dello stipendio e dell'indennità di rischi e l'introduzione di un nuovo istituto, l'assegno di specificità, a seconda di ruolo, grado di responsabilità e anzianità di servizio maturata.

L'accordo negoziale prevede infine l'erogazione di incrementi una tantum delle indennità connesse alle attività operative per gli anni 2014 e 2015.