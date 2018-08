Alimentare: nasce 'Trentino di malga', marchio per formaggi

(ANSA) - TRENTO, 3 AGO - È stato approvato dalla Camera di commercio di Trento il disciplinare che regola l'uso del marchio 'Trentino di malga', per tutelare le specialità casearie d'alpeggio ottenute con metodi tradizionali.

Al pari di Trentodoc per le bollicine, Trentino di malga è un marchio collettivo dedicato alla promozione di un prodotto della tradizione agroalimentare locale. In Trentino infatti sono circa un centinaio le cosiddette 'malghe da formaggio', ognuna con una propria identità che si esprime nei sapori e nei profumi dei formaggi. Si tratta di aspetti organolettici e sensoriali che variano con la vegetazione, la flora microbica locale, le razze bovine, le tecniche di lavorazione del latte. Nonostante l'approvazione ufficiale del disciplinare sia avvenuta solo nei giorni scorsi, i requisiti sono già stati applicati da molti casari e ad oggi le forme che potranno beneficiare del marchio, con una stagionatura che nella maggior parte dei casi supera anche i dodici mesi, sono quasi 300. (ANSA).