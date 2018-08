Golf a Bocenago: firmata una lettera di intenti in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 2 AGO - Una lettera di intenti fra l'assessore provinciale trentino al turismo Michele Dallapiccola e il presidente della società Rendena Golf Marcello Mosca, il cui obiettivo è rafforzare le politiche di sviluppo del golf nella zona, è stata sottoscritta ieri nel tardo pomeriggio a Bocenago. Con loro anche il vicepresidente di Trentino Sviluppo Fulvio Rigotti, fra il pubblico il sindaco di Pinzolo Michele Cereghini.

"Siamo qui, insieme, per completare un piano di posizionamento finanziario della società Rendena Golf - ha detto Dallapiccola -. Sullo stesso modello applicato per le società funiviarie, diventiamo dei partner acquistando asset, che però rimangono alla proprietà locale in termini di gestione; in questo modo le società hanno maggiore autonomia, ma anche responsabilità - ha concluso l'assessore - di programmare, ad esempio, iniziative che valorizzino un'attrezzatura importante, come questa del golf, sia a fini turistici che sportivi, e quindi a beneficio dell'intera comunità". (ANSA).