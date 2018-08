Valanga Vallelunga, conclusi lavori

(ANSA) - BOLZANO, 1 AGO - I lavori di sistemazione dei danni da valanghe in Vallelunga e a Resia sono in gran parte conclusi.

In primavera l'Ispettorato forestale di Silandro ha elaborato una serie di progetti per la sistemazione dei danni provocati dalle valanghe. Gli uomini del Servizio forestale, insieme a ditte locali, hanno eseguito lavori per circa 220.000 euro.

Anche l'interessenza (associazione agraria) per la cura dei pascoli di Silandro e l'amministrazione comunale hanno partecipato ai lavori. "I lavori del Servizio forestale nei boschi, nei pascoli e sulle malghe vengono portati avanti in modo da non confliggere con i lavori agricoli ordinari". spiega il direttore dell'Ispettorato forestale di Silandro Georg Pircher. "Questi lavori sono importanti e l'efficacia protettiva del bosco si è dimostrata nel corso dell'inverno passato: le zone protette e il bosco hanno evitato il distacco di pericolose valanghe", sottolinea Pircher.