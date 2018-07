Mostre: 'Il Monte e la croce' alla Sat

(ANSA) - TRENTO, 31 LUG - Se ne sono persi sia il preciso significato che la denominazione, ma è un pittogramma ricorrente nel Primiero. Rappresenta 'Il monte e la croce' e la Casa della Sat a Trento gli dedica una mostra, di Gianfranco Bettega e Marco Ongaro, visitabile dal 3 al 30 agosto, tranne il sabato e la domenica.

Il simbolo si afferma in Primiero dal Sedicesimo secolo: è una croce che poggia sopra un monte stilizzato, un semplice arco di cerchio aperto verso il basso. Le testimonianze di questo pittogramma giunte sino a noi non sono molte: in tutto 117. La loro area di diffusione è circoscritta ai masi (i maggenghi di mezza montagna) di pertinenza degli abitati di Siror, Tonadico, Transacqua e Mezzano. Il simbolo compare solo all'interno dei milèsimi: enigmatiche iscrizioni simili ad acronimi, con la data di costruzione degli edifici, incise sulle architravi lignee dei fienili. Le prime testimonianze del simbolo appaiono verso metà Cinquecento, ma il suo impiego si diffonde e consolida soprattutto tra 1730 e 1930. (ANSA).