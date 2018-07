Theiner, il futuro è nelle nostre mani

(ANSA) - BOLZANO, 30 LUG - Energia, sviluppo del territorio, ambiente, tutela del paesaggio, questi i settori per i quali l'assessore provinciale Richard Theiner è responsabile nel corso della legislatura che volge al termine. Nell'ambito della serie tematica #5 a Bolzano, Theiner ha stilato un breve bilancio dell'attività svolta in questi cinque anni illustrando le sfide affrontate e i traguardi raggiunti nell'arco del suo mandato.

"Il futuro dell'Alto Adige è nelle nostre mani", ha detto Theiner che non si presenterà alle elezioni del 21 ottobre.

Gli sviluppi nel settore energetico sono fonte di particolare soddisfazione per l'assessore Theiner che afferma "All'inizio del mio mandato nell'ambito della cosiddetta disputa dell'energia la Provincia era confrontata con una richiesta di risarcimento danni pari a 1,3 miliardi di euro, era venuta meno la sicurezza giuridica e soprattutto la fiducia dei cittadini".

Un altro traguardo è l'assunzione delle competenze per la gestione della parte altoatesina del Parco nazionale Stelvio.