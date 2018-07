Festival economia 2019 e populismo-sovranismo

(ANSA) - TRENTO, 30 LUG - Il Festival dell'economia 2019 sarà dedicato al tema globalizzazione, nazionalismo e rappresentanza.

Lo annuncia l'amministrazione provinciale trentina in vista del 2019, con appuntamento dal 30 maggio al 2 giugno.

Negli ultimi anni in molti Paesi occidentali, è la riflessione proposta, si è assistito all'affermazione di culture politiche che contrappongono il popolo all'élite e che invocano il protezionismo e il ripristino della sovranità nazionale. Cosa spiega sviluppi che modificano radicalmente le tradizionali divisioni fra destra e sinistra, gli assi del conflitto politico e che hanno già messo in crisi le socialdemocrazie europee? Una prima spiegazione del successo del populismo-sovranismo ha a che vedere con la crescente vulnerabilità ai cambiamenti tecnologici e la globalizzazione di ampi strati della popolazione, acuita durante la Grande recessione. Tuttavia una lettura economica non spiega perché il populismo ha avuto successo in Paesi con poche e brevi crisi negli ultimi 10 anni.

(ANSA).