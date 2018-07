Dl dignità: Cgil Trentino, no voucher

(ANSA) - TRENTO, 30 LUG - "Contro la reintroduzione dei vecchi voucher la Cgil è pronta a mobilitarsi. Dopo le proteste dei giorni scorsi promosse dalle categorie degli agricoli, della funzione pubblica e del turismo da domani riparte la protesta con un presidio in piazza Montecitorio". A riferirlo è la Cgil del Trentino.

"Sbandierare l'obiettivo di voler ridurre la precarietà del mercato del lavoro e poi reintrodurre i voucher che sono l'emblema della precarietà più spinta è insensato - dice il segretario generale della Cgil del Trentino, Franco Ianeselli -.

In agricoltura come nel turismo ci sono diverse forme di contratto di lavoro dipendente che rispondono in maniera efficace al bisogno di flessibilità di questi settori. Ricorrere ai voucher è un modo per ridurre ancora i diritti dei lavoratori e le ragioni, lo ripeto, non hanno a che fare con il bisogno di flessibilità di assumere, ma con la volontà di risparmiare sui costi di attivazione dei contratti di lavoro". (ANSA).