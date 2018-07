Mattarella, idee non spezzino Brennero

(ANSA) - ROMA, 26 LUG - "Grandi conquiste della storia e della civiltà dei rapporti internazionali, come la scomparsa della frontiera tra Francia e Germania, tra Repubblica d'Irlanda e Irlanda del Nord rappresentano patrimonio dell'umanità.

Emblematica, a questo riguardo, la trasformazione del Brennero da elemento di separazione ad anello di congiunzione e di vita comune, che improvvide iniziative, paradossalmente a un secolo dalla fine della prima guerra mondiale, rischiano di contraddire". Lo ha detto il Presidente Sergio Mattarella parlando al Quirinale in occasione della tradizionale cerimonia del Ventaglio, in quello che sembra un diretto riferimento all'idea austriaca di introdurre il doppio passaporto ai cittadini altoatesini.