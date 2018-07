Agricoltura: Giunta Trentino concorda +15% per il settore

(ANSA) - TRENTO, 26 LUG - La Giunta provinciale trentina, anche attraverso un accordo con i consiglieri provinciali, ha reso disponibili anche attingendo al proprio fondo di riserva, implementando dunque di un ulteriore 15% circa con uno stanziamento di 2,5 milioni di euro, le provvidenze già stanziate di circa 13,5 mln, messe a disposizione per il settore agricolo. Sono dunque circa 16 i mln di euro disponibili attraverso i quali il Trentino interverrà a sostegno di questo settore, che verranno portati all'attenzione e al voto dell'Aula nelle prossime ore.

"Consapevoli che non si possa pensare di esaurire l'impegno della politica nel sostegno al settore agricolo attraverso una mera elencazione di cifre - viene evidenziato - ci sembrava giusto comunque ricordare quanto importante sia per la Giunta considerare l'impegno verso un settore assolutamente centrale rispetto all'economia trentina". (ANSA).