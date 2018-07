Marchionne: a Rovereto laurea ad honorem in ingegneria

(ANSA) - TRENTO, 25 LUG - "L'emozione di oggi è legata anche al titolo che mi conferite. Perché è il riconoscimento delle capacità dei nostri leader nel rovesciare un passato difficile, nell'aver dato alla Fiat un orizzonte mondiale e con esso la speranza e il coraggio di costruire un futuro migliore". Ad affermarlo, il 2 ottobre del 2017, era stato stato l'ad Fca, Sergio Marchionne, nella lectio magistralis tenuta dopo avere ricevuto la laurea honoris causa in ingegneria industriale dell'Università di Trento, al polo della meccatronica di Rovereto.

Marchionne non era comunque nuovo a tappe in Trentino, in particolare per il festival dell'economia. Intervenne già dieci anni fa, poi nel 2014, quando dal palco l'allora premier, Matteo Renzi, lanciò l'idea di andare a Detroit alla Fca, accolta seduta stante da Marchionne e realizzata nel settembre dello stesso anno.