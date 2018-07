Giunta Aa, 5,8 mld bilancio previsione

(ANSA) - BOLZANO, 24 LUG - Ammonta a 5,8 miliardi di euro il bilancio di previsione per il 2019 della Provincia di Bolzano.

La giunta - ha detto il governatore Arno Kompatscher - in vista dello stallo che comporteranno le elezioni provinciali in autunno, si è portata avanti e ha preparato questo bilancio "tecnico", che sarà poi adeguato a inizio 2019 dal nuovo esecutivo. Kompatscher ha parlato di un andamento positivo, "anche se non ci saranno più i grandi salti grazie al passaggio di competenze, la crescita del bilancio in futuro sarà legata alla crescita economica". Come ha informato il governatore, gli investimenti sono cresciuti dal 2016 al 2017 da 1,071 a 1,380 miliardi di euro.