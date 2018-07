Bbt, ok variante tratta d'accesso

(ANSA) - BOLZANO, 24 LUG - La giunta provinciale di Bolzano ha approvato le varianti al progetto definitivo per il lotto 1 della tratta d'accesso Fortezza-Ponte Gardena al tunnel di base del Brennero proposte da Rfi. L'approvazione è subordinata al rispetto delle condizioni indicate dal Comitato ambientale nel parere del 19 luglio scorso, le varianti richieste da Rfi fanno seguito alla deliberazione del Comitato interministeriale programmazione economica Cipe.

"Abbiamo accolto tutte le varianti richieste - ha affermato il presidente della Provincia Arno Kompatscher - che sono state individuate nel costante dialogo fra le parti in causa, Rfi, Italferr, e i sindaci della Val d'Isarco, coinvolte sino dalla fase di predisposizione del progetto al fine di giungere a soluzioni accettabili e sostenibili rispecchinati le esigenze della popolazione. Si tratta di un vero e proprio successo della collaborazione con le amministrazioni della Val d'Isarco che presenta garanzie sia in fase di cantiere che successivamente".