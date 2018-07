Fraccaro, Vienna rinunci a velleità

(ANSA) - BOLZANO, 23 LUG - "Le notizie in merito alla volontà del governo austriaco di procedere sulla strada del doppio passaporto per i cittadini sudtirolesi destano inquietudine. Se fosse confermato quanto riportato dai media saremmo di fronte ad un atto inopportuno e ostile che intendiamo respingere con fermezza". Lo dichiara il ministro per i Rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, Riccardo Fraccaro.

"Sono in contatto con il ministro degli Esteri Moavero che sta approfondendo la questione. Vienna rinunci ad ogni velleità, già espressa in passato, su un tema così importante evitando - conclude Fraccaro - ulteriori strumentalizzazioni politiche ed elettorali".