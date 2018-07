Durst Phototechnik su mercato India

(ANSA) - BRESSANONE, 23 LUG - Arrivano sui mercati indiani e croati le stampanti per applicazioni industriali di grande formato e i sistemi inkjet per la produzione digitale di tessuti super elastici dell'azienda altoatesina Durst Phototechnik. Ad annunciarlo una nota di Sace-Simest,polo dell'export e dell'internazionalizzazione del Gruppo Cdp, che ha perfezionato due operazioni del valore complessivo di 1 milione di euro a supporto delle esportazioni in Croazia e in India dell'azienda, leader mondiale nella produzione di sistemi di stampa per applicazioni industriali. In entrambe le operazioni, concluse direttamente online su sacesimest.it, spiega la nota, l'azienda si è assicurata dai rischi di mancato pagamento per eventi di natura politica e commerciale."Grazie al supporto assicurativo-finanziario di Sace abbiamo avuto la possibilità di generare business in paesi in cui diversamente non saremmo stati in grado di operare o almeno non con rischi così elevati -ha dichiarato Christoph Gamper, Chief Executive Officer di Durst