Provinciali:Biancofiore,civiche Alto Adige guardino Trentino

(ANSA) - BOLZANO, 22 LUG - "Le nascenti plurime liste civiche dell'Alto Adige, prendano esempio dalle cugine del vicino Trentino e puntino a coalizzarsi, non a frammentare ulteriormente". L'appello, in vista delle provinciali di ottobre, è della deputata altoatesina Michaela Biancofiore (Fi).

"Forza Italia - aggiunge - è disponibile, come ha detto oggi il vicepresidente Tajani, ad aprire le sue porte e a fare ragionamenti che aggregano per dare una speranza di rappresentatività al gruppo italiano dell'Alto Adige. Sarebbe interessante tentare un progetto territoriale, civico, autonomistico insieme al centro destra nazionale per addivenire come in Trentino, dove la maggior parte delle civiche sono in alleanza con Fi, Lega e Fdi, alla guida del governo in Trentino e alla vittoria del gruppo italiano unito in Alto Adige, che in forza di 6-7 consiglieri potrà presentarsi alla Volkspartei con la forza della dignità e dei numeri".

"Un esperimento - conclude - che riunisca le due province, nonostante due leggi elettorali diverse". (ANSA).