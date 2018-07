Incidenti stradali: motociclista morto in Primiero

(ANSA) - TRENTO, 22 LUG - Un motociclista è morto nel pomeriggio in Trentino in un incidente nel Primiero, tra Lamon e Imer. Non ci sono altri mezzi coinvolti e i soccorritori, accorsi in elicottero sul posto, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Risulta in gravi condizioni invece a Bolzano un ciclista di 85 anni, investito da un motociclista. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il ciclista sarebbe stato sulle strisce pedonali. (ANSA).