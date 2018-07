Mountainbike, confermata Fassa Marathon

(ANSA) - TRENTO, 20 LUG - Nonostante il violento nubifragio che il 3 luglio si è abbattuto su Moena causando molti danni sia in centro paese che sui boschi e i sentieri in quota, il comitato organizzatore dell'11/a Val di Fassa Marathon ha confermato i 3 percorsi di gara annunciati qualche settimana fa: la Marathon Hard Track di 60 km e 2.500 m di dislivello, la Granfondo Easy Track di 32 km e 1.450 m di dislivello e la cronoscalata Up Hill Lusia Legend di 8 km e 1.000 m di dislivello per gli scalatori puri che vogliono confrontarsi con la mitica salita dell'Alpe Lusia.

Grazie alla collaborazione del Comune di Moena, fanno sapere gli organizzatori, si sta lavorando a pieno ritmo per ripristinare i percorsi che a fine giugno erano pronti per essere testati nel corso dell'estate da tutti i biker. "La forza distruttrice dell'acqua - spiega il direttore tecnico Gianfranco Degiampietro - ha spazzato via molte strade forestali e alcuni dei nuovi single track di cui eravamo particolarmente orgogliosi.