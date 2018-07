Niente vacanze altoatesine per Merkel

(ANSA) - BOLZANO, 18 LUG - La cancelliera tedesca Angela Merkel questa estate non verrà in Alto Adige per il suo tradizionale periodo di riposo in montagna a Solda.

Probabilmente a causa di impegni politici ed istituzionali in Germania lo staff della cancelliera ha annullato il soggiorno.

La notizia del quotidiano Tageszeitung ha trovato conferma a Bolzano. Merkel e suo marito Joachim Sauer da molti anni vengono in Alto Adige per seguire la loro passione delle camminate in montagna, prima in Val Fiscalina e da tempo ormai a Solda.

Numerose volte la coppia è stata accompagnata dal Re degli Ottomila Reinhold Messner.