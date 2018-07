A22: traffico da sostenuto a critico nel fine settimana

(ANSA) - TRENTO, 18 LUG - Si preannuncia un fine settimana critico sul fronte del traffico lungo l'Autostrada del Brennero per lo spostamento dei vacanzieri.

Secondo le previsioni di A22, sabato 21 il traffico sarà da bollino nero (critico) in entrambe le direzioni, dalle prime ore della mattina al tardo pomeriggio. Domenica 22 previsto traffico da sostenuto a intenso, sempre in entrambe le direzioni.