Trento, al via riqualificazione area verde Roncafort

(ANSA) - TRENTO, 17 LUG - La Giunta comunale di Trento ha approvato il progetto esecutivo per la riqualificazione dell'area abbandonata di 5.000 metri quadrati a Roncafort. I lavori, che costeranno 800.000 euro, saranno conclusi entro il prossimo anno.

Verranno realizzati una piazza pavimentata che sarà luogo di incontro, di mercato, di feste ed un campo polifunzionale. Ci sarà anche un'area giochi pensata per diverse fasce d'età, accessibile anche ai disabili. E ancora un grande prato, un pergolato, il collegamento con la nuova ciclabile prevista su via Caneppele, e un parcheggio da dieci posti auto.

Già l'anno scorso era stato sottoscritto l'accordo che ha permesso di superare lo stallo e di sbloccare la riqualificazione. Itea, proprietaria dell'area, si è impegnata a mettere a disposizione il terreno fin da subito in attesa di cederlo al Comune.