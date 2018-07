Studenti Unitn vincono concorso idee in Caucaso

(ANSA) - TRENTO, 17 LUG - Successo in Caucaso per il complesso termale presentato da studenti dell'Università di Trento a un concorso di idee per il rilancio del comprensorio di Kavkazskie Mineralnye Vody, una delle più importanti zone turistiche e termali della Russia. Dei 21 team partecipanti, sei sono arrivati in finale e il gruppo Archi-Pelago di Margherita Maestrini, Francesca De Facci e Nicola Chioccarello ha vinto il primo premio di 500 mila rubli.

Le giovani promesse dell'architettura sono al terzo anno del corso di laurea quinquennale a ciclo unico in Ingegneria edile-Architettura al Dicam - Dipartimento Ingegneria civile, ambientale e meccanica dell'Università di Trento e hanno frequentato il corso-laboratorio di Composizione architettonica e urbana 2, coordinato dai docenti Mosè Ricci e Sara Favargiotti, con i tutor Silvia Mannocci e Alessandro Betta.