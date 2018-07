Rossi, seppellire l'ascia di guerra

(ANSA) - BOLZANO, 17 LUG - "La Lega sta avendo un consenso tanto rapido quanto impensabile, è vero, ma a ottobre il vento nazionale conterà fino ad un certo punto. I trentini saranno chiamati a valutare anche le persone che si candidano a governarli". Lo dice il governatore Ugo Rossi in un'intervista al Corriere dell'Alto Adige e al Corriere del Trentino.

Secondo Rossi, Fugatti in caso di elezione "farà sempre quello che gli dirà Salvini". "Cosa - chiede Rossi - ha fatto, ad oggi, il governo guidato da Salvini a parte un grande show? Vogliamo questo per il Trentino"?. Il governatore lancia un appello ai possibili alleati "a seppellire l'ascia di guerra".

"Popolari, autonomisti e civici possono esprimere, insieme, un movimento politico territoriale che offra davvero un nuovo punto di riferimento ai trentini". Per quanto riguarda il risultato delle politiche, Rossi ribadisce che "non si può imputare una sconfitta ad una sola persona".